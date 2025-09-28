Mode im Mittelpunkt: So belebte der Lahrer Herbst die Innenstadt

Für die Modenschauen und die Händler, die so ihre Herbst- und Winterkollektionen präsentierten, war das Wetter am Samstag optimal. Viele Besucher waren unterwegs.
Der Laufsteg (neudeutsch „Catwalk“) war in diesem Jahr ausschließlich auf dem Sonnenplatz. Im vergangenen Jahr war zu vier Uhrzeiten an vier unterschiedliche Plätzen Mode präsentiert worden. Laut Sarina Metzger von der Geschäftsstelle der Werbegemeinschaft war das neue Arrangement ein Wunsch der neun Geschäfte, die Mode und Genuss präsentieren und fördern.