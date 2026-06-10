Mode: Großaktionär Frasers will Hugo Boss übernehmen

1 Hugo Boss-Aktie steigt nach Frasers-Offerte deutlich Foto: Bernd Weißbrod/dpa Erst Streit, jetzt Übernahmepläne: Frasers greift nach Hugo Boss. Die Aktie reagiert sofort – wie beeinflusst das die Machtverhältnisse in Metzingen?







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Metzingen - Der Großaktionär Frasers Group will den schwäbischen Modehersteller Hugo Boss übernehmen. Frasers will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 38 Euro je Boss-Aktie bieten, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Das Angebot gilt für alle Aktien, die Frasers nicht bereits selbst besitzt. Zuletzt kamen die Briten auf einen direkten Anteil von 25 Prozent. Die Hugo-Boss-Aktie sprang nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate nach der Mitteilung um zeitweise mehr als sechs Prozent auf über 38 Euro nach oben.