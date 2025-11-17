Mobilitätsnetzwerk im Kandertal: Freude über Anschlussförderung bis ins Jahr 2029

Das Netzwerk für nachhaltige Mobilität Kandertal/Oberrhein erhält 250 000 Euro aus dem Badenova-Innovationsfonds für Klima- und Wasserschutz.
Damit kann die erfolgreiche Arbeit für drei weitere Jahre fortgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Energieagentur Südwest. Die zehn Mitgliedsgemeinden und -städte wollen somit auch in Zukunft mit „Nemo 2.0“ konkrete Mobilitätsangebote vor Ort schaffen, die den Umstieg auf alltagstaugliche Alternativen zum privaten Auto erleichtern und die Lebensqualität vor Ort erhöhen sollen.