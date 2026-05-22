Mobilitätskosten: Spritpreis sinkt vor Pfingsten - Diesel und E10 unter 2 Euro

Vor der zu erwartenden Reisewelle ist Tanken wieder etwas billiger geworden. Diesel sinkt auf den niedrigsten Wert seit Anfang März. Im Ausland tankt es sich dennoch teils günstiger.
München - Vor dem Start der Reisewelle zum langen Pfingstwochenende beziehungsweise der Pfingstferien ist Tanken wieder billiger geworden. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Donnerstags kostete ein Liter Super E10 1,996 Euro, wie der ADAC mitteilt. Das waren 0,8 Cent weniger als am Mittwoch und erstmals seit Montag wieder weniger als 2 Euro. Diesel verbilligte sich von Mittwoch auf Donnerstag um 1,5 Cent pro Liter. Der Preis von 1,974 Euro war der niedrigste Tagesdurchschnittswert seit Anfang März.