Mobilitätskosten: Rekordsprung zur Mittagszeit - Spritpreise drehen nach oben

Seit Ostern war Tanken deutlich billiger geworden, eine Woche vor dem geplanten Start des Steuerrabatts wechseln die Preise an der Zapfsäule die Richtung.
München - Bei den Spritpreisen deutet sich nach gut zweiwöchiger Talfahrt eine Trendwende nach oben an. Am Donnerstag verteuerte sich Superbenzin der Sorte E10 zur Mittagszeit im bundesweiten Durchschnitt mit einem Sprung von 13,1 Cent pro Liter, wie der ADAC mitteilt. Das war so stark wie noch nie seit Einführung der 12-Uhr-Regel. Der Dieselpreis sprang mit 14,9 Cent sogar noch stärker, hier war es der zweitgrößte Anstieg seit Einführung der Regel.