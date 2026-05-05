Die Münchner Wirtschaftsforscher sehen bei beiden Kraftstoffen deutliche Abweichungen. Bei Diesel ist die Diskrepanz nach ihren Berechnungen besonders groß. Dort gibt es aber eine Unsicherheit.
München - Das Münchner Ifo-Institut sieht beim Tankrabatt in den ersten drei Tagen nur eine unvollständige Weitergabe an den Zapfsäulen. "Beim Diesel haben die Tankstellen in den ersten drei Tagen von den 17 Cent Steuersenkung je Liter durchschnittlich 4 Cent weitergegeben. Beim Superbenzin waren es durchschnittlich 12 Cent von den 17 Cent Steuersenkung", sagt Florian Neumeier, stellvertretender Leiter des Ifo-Zentrums für Finanzwissenschaft.