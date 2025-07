Was tun mit dem Verkehr in der Stadt?

1 Ein Blick auf die Friedrichstraße zwischen Volksbank und St. Johann – immer wieder taucht auch für die Bad Dürrheim Geschäftsstraße die Frage auf: Was passiert mit dem Verkehr? Foto: Marc Eich Eine nachhaltige, sichere und zukunftsfähige Mobilität ist ein zentrales Anliegen für die Stadt Bad Dürrheim.







Die Anforderungen an den Verkehr haben sich in den letzten Jahren stark verändert: Der Klimaschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung, der Wunsch nach attraktiven Rad- und Fußwegen wächst, neue Mobilitätsformen entstehen und der öffentliche Raum muss fair und effizient zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern aufgeteilt werden.