Gerade in Deutschland bieten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern Fahrradleasing an. Foto: Leonie Asendorpf/dpa Sogar eine berühmte Fahrradnation ist in einer aktuellen Umfrage weit abgeschlagen.







Oberhaching - Bei Fahrradleasing und Bikesharing haben deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich die Nase vorn. In keinem anderen Land der 28 untersuchten Nationen ist der Anteil der Firmen mit entsprechenden Angeboten so hoch wie in Deutschland, wie aus dem aktuellen Fuhrparkbarometer des Flottendienstleisters Arval hervorgeht. Und der Abstand zum Zweitplatzierten ist groß.