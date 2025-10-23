Mobilität in Sulz am Neckar: E-Scooter in Sulz – praktisch und beliebt aber nicht ohne Risiko

E-Scooter sind längst kein seltener Anblick mehr. Die Elektroflitzer bieten auch im Neckartal besonders für kurze Wege in der Stadt eine flexible Alternative zu Autos.
E-Scooter erfreuen sich in Sulz am Neckar zunehmender Beliebtheit. Die Stadtverwaltung beobachtet: „Die Scooter sind häufig in Gebrauch – leider sieht man immer wieder zwei Personen auf einem Scooter. Auch Eltern mit kleinen Kindern.“ Aus diesem Grund weist die Stadt die Bevölkerung regelmäßig auf die geltenden Regeln hin. In den vergangenen Jahren sind die kleinen Elektroflitzer im Stadtbild kein seltener Anblick mehr. Sie werden sowohl für kurze Wege in der Innenstadt als auch für die Verbindung von Wohngebieten zum Bahnhof oder zu Einkaufsmöglichkeiten genutzt.