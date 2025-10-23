Mobilität in Sulz am Neckar: E-Scooter in Sulz – praktisch und beliebt aber nicht ohne Risiko

E-Scooter sind längst kein seltener Anblick mehr. Die Elektroflitzer bieten auch im Neckartal besonders für kurze Wege in der Stadt eine flexible Alternative zu Autos.

E-Scooter erfreuen sich in Sulz am Neckar zunehmender Beliebtheit. Die Stadtverwaltung beobachtet: „Die Scooter sind häufig in Gebrauch – leider sieht man immer wieder zwei Personen auf einem Scooter. Auch Eltern mit kleinen Kindern.“ Aus diesem Grund weist die Stadt die Bevölkerung regelmäßig auf die geltenden Regeln hin. In den vergangenen Jahren sind die kleinen Elektroflitzer im Stadtbild kein seltener Anblick mehr. Sie werden sowohl für kurze Wege in der Innenstadt als auch für die Verbindung von Wohngebieten zum Bahnhof oder zu Einkaufsmöglichkeiten genutzt.

Derzeit werden in Sulz ausschließlich private E-Scooter genutzt. Eine Zusammenarbeit mit Sharing-Anbietern gibt es bislang nicht, erklärt die Stadtverwaltung. Das Fahren und Abstellen der Scooter unterliegt den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, ähnlich wie bei Fahrrädern. In Sulz sei dies derzeit unproblematisch, da es ausschließlich private Geräte gibt. Der städtische Vollzugsdienst spricht Nutzer bei Fehlverhalten direkt an. Bußgelder könnten bei Verstößen von der Bußgeldstelle des Landkreises verhängt werden.

E-Scooter gelten als besonders flexible Fortbewegungsmittel. Sie sind elektrisch betrieben und emissionsfrei – ideal für kurze Wege oder die letzten Meter zwischen Bahnstation und Wohnort. Mit Geschwindigkeiten von meist 20 bis 25 Kilometern pro Stunde bieten sie eine schnelle Alternative zum Fahrrad oder Auto. Gleichzeitig erfordern sie Aufmerksamkeit im Straßenverkehr: Kurven und unebene Wege müssen gemeistert werden. Das Bremsen sollte beherrscht werden, um den sicheren Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten.

Sichere Nutzung

Die Stadtverwaltung sieht in den Rollern eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Mobilitätsangebots: „Sie bieten insbesondere auf den ersten und letzten Kilometern eine flexible, emissionsarme Alternative zum Auto und stärken damit den Umweltverbund aus öffentlichem Nahverkehr, Rad- und Fußverkehr.“

Gleichzeitig gibt es Handlungsbedarf beim Thema Verkehrssicherheit: Häufig werden E-Scooter zu zweit genutzt, Kleinkinder mitgenommen, Helme fehlen, die Beleuchtung ist teils unzureichend, und dunkle Kleidung ohne Reflektoren ist keine Seltenheit. Hier setzt die Stadt auf Information und Ansprache der Nutzer, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Eine Ausweitung des Angebots durch Sharing-Anbieter ist derzeit nicht geplant. Auch weitere Regulierungen stehen aktuell nicht auf der Agenda der Stadtverwaltung. Stattdessen setzt man auf Aufklärung und das Verantwortungsbewusstsein der Bürger, damit die kleinen Elektroflitzer sicher im Straßenverkehr genutzt werden können.