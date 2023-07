Die Standorte für die Mobilitätsstationen im Schwanauer Ortsteil Ottenheim waren Thema in der Ortschaftsratssitzung. Jens Blümle vom Hauptamt stellte die möglichen Standorte in Ottenheim vor. Der Rat einigte sich auf den Busbahnhof.

Schwanau will in Sachen Mobilität einen Schritt vorwärts kommen und arbeitet derzeit an der Umsetzung der Mobilitätsstationen. Bereits im Gemeinderat wurde über die Standorte für die Mobilitätsstationen informiert. Ebenso hat der Ortschaftsrat Informationen zu den möglichen Stationen erhalten. „Bereits im kommenden Jahr könnte der Baubeginn in Schwanau erfolgen“, sagte Jens Blümle vom Hauptamt in der Ortschaftsratssitzung von Ottenheim. Vorab stellte er den bisherigen Werdegang und die Beweggründe des Beitritts zum Mobilitätsnetzwerk vor. Auch die verschiedenen Komponenten an Mobilitätsstationen waren Gegenstand des Vortrags des Verwaltungsmitarbeiters. Ebenso die Ausstattung der verschiedenen Arten von Stationen.

Busbahnhof, Rathaus und Neubaugebiet Trauerau-West angedacht

Die Stationen sollen vorwiegend auf gemeindeeigenen Grundstücken errichtet werden. Als mögliche Standorte wurden für Ottenheim der Busbahnhof sowie das Rathaus in Ottenheim angedacht. Auch im Neubaugebiet Trauerau-West würde eine Mobilitätsstation Sinn ergeben, betonte Jens Blümle.

Noch in diesem Jahr soll der Gemeinderat die Beschlüsse über die konkreten Standorte fassen und die Verwaltung weitere Zuschussanträge stellen. Insbesondere könnten Synergien der beteiligten Kommunen genutzt werden und aus der Zusammenarbeit profitiert werden, hob Blümle hervor. Auch sei der Lerneffekt groß und biete einen Mehrwert. „Es ist toll, wie es sich entwickelt, wenn man dabei ist“, so der Verwaltungsmitarbeiter. Er appellierte an die Ottenheimer Ratsmitglieder, das Vorhaben zu befürworten.

Neben dem Standort sollten sich die Ortschaftsräte auch Gedanken über die Ausstattung der Mobilitätsstationen machen. Etwa, ob ein Fahrzeug beinhaltet sein solle oder ob die Stationen nur für Fahrräder dienen soll.

Fred Maurer (FWV) befürwortete als Standort für eine Mobilitätsstation den Busbahnhof. Er fände den dortigen Standort besser, als die Station in der Ortsmitte zu etablieren. Auch Sebastian Schäfer (FWV) fand, dass die Station in der Nähe des Busbahnhofs umgesetzt werden sollte und dass in diesem Zuge der Wagen verschoben werden sollte. Die Parkplätze sollten erhalten bleiben. Stefan Bruder (CDU) plädierte dafür, in Schwanau einheitliche Stationen zu errichten, dennoch seien auch die Kosten nicht zu unterschätzen. Dahingehend seien jedoch noch die Zuschüsse zu berücksichtigen, so Blümle.

Räte befürworten, Stationen schwanauweit auszubauen

„Wir sind dem Mobilitätsnetzwerk beigetreten, um das zu realisieren“, wie Ottenheims Ortsvorsteherin Silke Weber betonte. Würden die Stationen nicht umgesetzt werden, könnte man aus dem Netzwerk wieder austreten. Zusammenfassend würde es jedoch Sinn ergeben, bei den Stationen alle Ortsteile zu berücksichtigen und schwanauweit die Stationen gleich auszubauen. Lutz Weide (SPD) sprach sich dafür aus, dass der Gemeinderat die Entscheidung zentral für alle Ortsteile treffen soll und alle Ortsteile gleich behandelt werden.

Abstimmung

Letztlich stimmte der Ortschaftsrat von Ottenheim dafür, als Standort den Busbahnhof festzulegen. Die Station soll auf dem Grünstreifen errichtet werden, um die Parkplätze erhalten zu können.