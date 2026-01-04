Mobilität in Schramberg: Neuer Vorstoß zum Carsharing

Die CDU-Fraktion macht sich im Schramberger Gemeinderat mit einem Antrag für ein Carsharing-Angebot und mehr E-Ladesäulen im Stadtgebiet stark.

Carsharing liegt im Trend. Wer weniger als 14 000 Kilometer pro Jahr fahre, für den lohne sich Carsharing meist auch finanziell, wirbt das Umweltbundesamt dafür. Und laut dem Bundesverband Carsharing könne ein Fahrzeug eines „stationsbasierten Carsharingsystems“ in Deutschland fünf bis 16 Pkw ersetzen. Das verringere die für private Autos benötigten Stellplätze im öffentlichen Raum.

Inzwischen gibt es auch für den ländlichen Raum praktikable Lösungen, bei denen E-Autos an Ladesäulen verschiedener Kommunen abgegeben werden können. Die Deer GmbH („Deer Carsharing“) mit Sitz in Calw ist zum Beispiel ein solcher Anbieter. Vor diesem Hintergrund brachte Dominik Dieterle für die CDU-Fraktion in der jüngsten Gemeinderatssitzung unter „Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen“ einen entsprechenden Antrag ein: „Die Stadt Schramberg wird beauftragt, gemeinsam mit den Stadtwerken ein tragfähiges Konzept für ein neues Carsharing-Angebot zu erarbeiten und umzusetzen. Unabhängig davon soll das Angebot der E-Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet erheblich ausgebaut werden.“

Beitrag zur Verkehrswende

Angesichts der vorangegangenen gescheiterten Versuche und der anhaltenden Nachfrage in der Bevölkerung halte die CDU-Fraktion es für erforderlich, das Thema erneut aufzugreifen: „Mit einem stabilen Carsharing-Angebot fördern wir umwelt- freundliche und nachhaltige Mobilität und tragen zur Verkehrswende bei.“ Im Landkreis Rottweil hätten im Oktober mehrere Gemeinden (Aichhalden, Deißlingen, Dietingen, Dornhan, Dunningen, Hardt, Oberndorf) zusammen mit Deer ein neues E-Carsharing-Netz auf den Weg gebracht, Zimmern und Rottweil böten bereits Standorte an. Damit werde deutlich: „Funktionsfähige Carsharing-Lösungen sind im ländlichen Raum umsetzbar.“

Mit den „gescheiterten Versuchen“ war das 2020 gestartete E-Carsharing-Angebot der Twist Mobility in Kooperation mit den Stadtwerke gemeint, das zwischenzeitlich von Deer übernommen und im Sommer 2023 erneut beendet wurde. Als Ursache habe Deer „sehr hohe Roaming- sowie Blockiergebühren“ bei der Nutzung von Ladesäulen eines externen Betreibers genannt, führte die CDU in ihrem Antrag weiter aus. Deer wäre bereit gewesen, eigene Ladesäulen und Fahrzeuge bereitzustellen, vorausgesetzt die Stadt stelle kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Ein konkretes Angebot hierzu habe vorgelegen. Allerdings seien die Investitionen „in fünfstelliger Höhe je Ladesäule“ aus Sicht der Stadt nicht tragbar gewesen,so die CDU. Der letzte Stand sei, dass Gespräche mit möglichen neuen Anbietern geführt werden sollten. „Eine zugesagte Information über den aktuellen Sachstand im Ausschuss Umwelt und Technik (AUT) wurde erneut nicht auf die Tagesordnung gesetzt“, monierte die CDU.

Seit vielen Monaten sei Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr mit den Fraktionen des Gemeinderats zum Thema E-Carsharing im Gespräch, antwortete Pressereferent Hannes Herrmann auf Anfrage unserer Redaktion zum Vorstoß der CDU. Im Vorfeld des „Neustarts“ im Landkreis mit Deer habe Eisenlohr den Ältestenrat des Gemeinderats darüber informiert, dass Deer nun großangelegt mit mehreren Gemeinden im Landkreis starten wolle. Die Anregung des Ältestenrats sei gewesen, dass sich die Stadtwerke mit dem Thema befassen sollten.

Präsentation kommt

Dort habe Eisenlohr das Thema auf die Tagesordnung gesetzt mit dem Ergebnis, dass das Thema aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiter verfolgt werden sollte. Wieder zurück im Ältestenrat sei man so verblieben, dass ein Vertreter der Firma Deer die Möglichkeiten und vertraglichen Modalitäten in einer Sitzung des AUT vorstellen solle. „Diese Präsentation sowie einen Vergleich der Konditionen mit anderen Anbietern bereiten die Kollegen gerade vor“, informierte Herrmann. Persönlich habe sich Eisenlohr intensiv für das Thema Carsharing eingesetzt und dabei „stets den Schulterschluss mit den Fraktionssprechern des Gemeinderats gesucht, die im Ältestenrat zur Tagesordnung der kommunalen Gremien beraten“.