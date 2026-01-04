Mobilität in Schramberg: Neuer Vorstoß zum Carsharing

Die CDU-Fraktion macht sich im Schramberger Gemeinderat mit einem Antrag für ein Carsharing-Angebot und mehr E-Ladesäulen im Stadtgebiet stark.
Carsharing liegt im Trend. Wer weniger als 14 000 Kilometer pro Jahr fahre, für den lohne sich Carsharing meist auch finanziell, wirbt das Umweltbundesamt dafür. Und laut dem Bundesverband Carsharing könne ein Fahrzeug eines „stationsbasierten Carsharingsystems“ in Deutschland fünf bis 16 Pkw ersetzen. Das verringere die für private Autos benötigten Stellplätze im öffentlichen Raum.