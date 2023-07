1 Mobil auf drei Rädern: Barbara Haller (von links), Ursula Switek und Manfred Hellmuth aus Rottweil Foto: Günther

Trotz Alter oder Gehproblemen beweglich bleiben: Elektrisch unterstützte Dreiräder können helfen, sich die Mobilität zu bewahren. Drei Rottweiler berichten von ihren Erfahrungen. Das sind meist gute. Manchmal jubeln ihnen sogar Jugendliche zu.









„Easy Rider“ steht auf dem Rahmen von Ursula Switeks Gefährt. Von selbst, berichtet die 80-Jährige, wäre sie ja nie auf die Idee gekommen, sich so ein Fahrzeug anzuschaffen. Der Zufall wollte es aber so: Eine Freundin von ihr war verstorben, der Nachlass Stück für Stück an Bekannte verteilt. Als sie sich in der früheren Wohnung umsah, fiel ihr Blick auf das Dreirad mit Pedalen und Elektromotor. So geriet der „Easy Rider“ in ihren Besitz, und heute sagt sie: „Darauf möchte ich nicht mehr verzichten.“