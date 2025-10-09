Mobilität in Nagold: Mageres Angebot bei E-Tankstellen

Das Auto der Zukunft fährt elektrisch. Doch wo soll dieses Auto der Zukunft im öffentlichen Raum tanken? In Nagold gibt es da einen Flickenteppich an Anbietern.
Mit der zukünftigen Mobilitätsdrehscheibe am Parkhaus Weihergässle will die Stadt Nagold ein Zeichen setzen für die Verkehrswende Richtung Elektromobilität – für E-Bikes genauso wie für E-Autos. Und die Energie dafür soll natürlich durch Photovoltaik produziert werden. Bei der Stadt schwärmt man schon jetzt für das Vorhaben: „Ein Meilenstein“, so etwa Bauamtschef Rafael Beier, der ankündigt, dass die Drehscheibe in diesem Jahr fertig geplant werden soll. 2026 soll es dann mit den Bauarbeiten losgehen.