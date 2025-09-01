Mobilität in Freudenstadt: Christophstal erhält eine ÖPNV-Taxi-Haltestelle

Auch nach der Gartenschau soll das obere Tal für Anwohner und Gäste gut erreichbar sein.

Die Gartenschau im „Tal X“ bringt viel Leben und Aufmerksamkeit ins Christophstal – nicht nur zu Fuß oder mit dem Rad, sondern ebenso mit Bus, Bähnle oder Bahn. Aber auch nach der Gartenschau soll sich die öffentliche Mobilität weiterhin zum Positiven verändern, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb wird ab dem 1. November eine neue virtuelle Haltestelle für das ÖPNV-Taxi „MobilERleben“ in Christophstal eingerichtet.

Damit wird das obere Tal besser erreichbar – zum einen für Anwohner, zum anderen für die Gäste. Im Rahmen eines Pressetermins berichtete Oberbürgermeister Adrian Sonder begeistert von den Entwicklungen: „Wir sehen hier ein gelungenes Beispiel für funktionierende Kommunalpolitik in Freudenstadt. Bei einem Bürgergespräch im Christophstal sprach mich eine Anwohnerin direkt darauf an, dass in Christophstal eine virtuelle Haltestelle für das ÖPNV-Taxi fehlt. Gemeinsam mit dem Landratsamt haben wir schnell eine Lösung gefunden. So wird aus einer Idee aus der Bürgerschaft eine konkrete Verbesserung für alle.“

Standort der neuen Haltestelle

Der Gartenschau-Shuttle-Parkplatz Bärenschlössle eigne sich dabei ideal als Standort für die neue Haltestelle. Dort sei ausreichend Platz vorhanden und es gibt Fahrradstellplätze. „Das Thema Mobilität ist allseits präsent und diesen Charakter wollen wir hier auch nach Ende der Gartenschau fortführen“, erklärte Sonder.

Stadtrat Michael Kaltenbach betonte den Mehrwert über die Gartenschau hinaus: „Die virtuelle ÖPNV-Taxi Haltestelle macht das Tal noch attraktiver. Auch die Gastronomie profitiert, da die Verbindung von Christophstal in die Kernstadt und umgekehrt einfacher wird.“

Auch Landrat Klaus Michael Rückert zeigte sich begeistert von der Lösung: „Mobilität ist für uns alle wichtig, gerade im ländlichen Raum. Das ÖPNV-Taxi sorgt dafür, dass Menschen flexibel unterwegs sein können.“