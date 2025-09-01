Mobilität in Freudenstadt: Christophstal erhält eine ÖPNV-Taxi-Haltestelle

Auch nach der Gartenschau soll das obere Tal für Anwohner und Gäste gut erreichbar sein.
Die Gartenschau im „Tal X“ bringt viel Leben und Aufmerksamkeit ins Christophstal – nicht nur zu Fuß oder mit dem Rad, sondern ebenso mit Bus, Bähnle oder Bahn. Aber auch nach der Gartenschau soll sich die öffentliche Mobilität weiterhin zum Positiven verändern, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb wird ab dem 1. November eine neue virtuelle Haltestelle für das ÖPNV-Taxi „MobilERleben“ in Christophstal eingerichtet.