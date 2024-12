Mobilität in Balingen: Wie läuft es mit dem Car-Sharing am Bahnhof?

Wie läuft es mit dem Car-Sharing am Bahnhof?

Mobilität in Balingen

1 Am Bahnhof kann man sich ein E-Auto mieten. Foto: Silke Thiercy

380 Stationen für E-Autos zum Car-Sharing betreibt die Firma Deer bundesweit – einen in Balingen. Der Ladepunkt am Bahnhof ist der einzige im Landkreis. Wie kommt das geteilte E-Auto bei den Nutzern an?









Niemand wollte im Januar mit dem E-Auto fahren, das zum Mieten am Balinger Bahnhof parkt – das zumindest zeigt die Aufstellung, die die Betreiberfirma Deer den Stadtwerken präsentiert hat. SWB-Sprecherin Tamara Sauer gab den Mitgliedern des Stadtwerke-Ausschusses in der jüngsten Sitzung Einblick in das noch junge Projekt.