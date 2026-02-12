Mobilität im Schlichemtal: E-Car-Sharing auch in Ratshausen?

Schömberg macht den Anfang, Ratshausen zieht nach? Die anderen Kommunen halten die Füße still.
Nachdem Schömberg den Anfang gemacht hat, will nun Ratshausen nachziehen. In der ersten Sitzung des neuen Jahres startete der Schömberger Gemeinderat mit dem Punkt „E-Car-Sharing“ auf der Agenda. Die Gespräche mit dem Unternehmen „deer“ vertiefen sich, aktuell wird noch der perfekte Standort ausgehandelt. Da war sich das Gremium in der Februar-Sitzung noch unschlüssig, ob bei der ehemaligen Telefonzelle an der B27 (Kreuzung Balinger Straße und Schweizer Straße) oder doch lieber auf dem Parkplatz am Zollhaus. Für letzteres könnte die aktuelle Sperrung der Badstubengasse aufgehoben werden.