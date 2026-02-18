Mobilität im Kreis Freudenstadt: Hat das ÖPNV-Taxi eine Zukunft?

Das ÖPNV-Taxi soll die Lücken im öffentlichen Nahverkehr im Kreis Freudenstadt füllen – die Finanzierung gestaltet sich aber schwierig. Die SPD will im Bundestag für das Konzept werben.
Dass der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum verbesserungswürdig ist, ist kein Geheimnis. Auch im Kreis Freudenstadt, der ländlich geprägt und dünn besiedelt ist. In Loßburg-Wittendorf fahren zum Beispiel nur drei Busse täglich, und das auch nur an Schultagen. Um dem mangelnden Angebot entgegenzuwirken, hat der Landkreis 2021 das ÖPNV-Taxi eingeführt – als Alternative zum privaten Pkw.