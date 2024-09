Mobilität im Kinzigtal: Nachfrage nach E-Bikes im Tal ist groß

1 Martin Sum, Geschäftsführer von „Fahrrad am Bächle“ in Oberwolfach, will trotz der hohen Nachfrage nach E-Bikes auch weiterhin normale Räder ohne Motor im Sortiment haben. Foto: privat

Gerade um den Schwarzwald zu erkunden, werden im Kinzigtal gerne Fahrräder mit elektronischer Unterstützung genutzt. 75 bis 80 Prozent der Verkäufe seien mittlerweile E-Bikes, berichten zwei Händler unserer Redaktion und verraten aktuelle Trends.









Link kopiert



E-Bikes sind in Deutschland überaus beliebt. Inzwischen fährt jeder vierte Erwachsene ein elektrisch betriebenes Fahrrad, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Energieversorgers „Eon“. Noch vor vier Jahren besaß dagegen nur rund jeder Sechste eines. Die Zahlen sind wenig verwunderlich – schließlich ist das Fahren mit dem E-Bike bequemer, schneller und es können weitere Strecken zurückgelegt werden. Doch meist muss für ein Rad mit Elektrounterstützung auch deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden. Kann und will sich das jeder leisten? Unsere Redaktion hat bei zwei Fahrradhändlern im Kinzigtal nachgefragt, wie beliebt E-Bikes dort sind und ob überhaupt noch Zweiräder ohne Batterie verkauft werden.