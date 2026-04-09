Mobilität im Kandertal: Das „Nemo“-Projekt wird in Rümmingen fortgesetzt

Nachhaltige Entwicklung und Mobilität sowie Klimaanpassung sind das Ziel der Gemeinde Rümmingen, die im Rahmen des „Nemo“-Projekts noch einige Maßnahmen umsetzen will.
Das Netzwerk für nachhaltige Mobilität („Nemo“) ist ein regionales Bündnis zur Förderung nachhaltiger Mobilitätslösungen in Zusammenarbeit mit zehn Kommunen aus dem Kandertal und Oberrhein sowie den regionalen Partnern Agglo Basel, Regionalverband Hochrhein-Bodensee und dem Landkreis Lörrach. Das Ziel des Netzwerks ist es, eine zukunftsfähige und umweltfreundliche Mobilitätsinfrastruktur zu etablieren.