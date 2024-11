1 Die Pläne zur Ankunft werden zum Auslaufmodell. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

Die Fahrplanaushänge der Deutschen Bahn sind legendär. Die Digitalisierung schreitet voran. Was bedeutet dies für die großen Schaukästen in Zukunft?









Berlin - Die großen Schaukästen mit dem Aushang der Fahrpläne der Deutschen Bahn gehören bald der Vergangenheit an. Bislang sind sie auf jedem Bahnhof zu finden: gelb ist Abfahrt, weiß ist Ankunft. Ab 15. Dezember verzichtet die Deutsche Bahn auf die Aushänge für die Ankunftspläne an den Bahnhöfen, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.