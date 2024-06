Mobilität: Bahn: Test für erste fahrerlose Shuttles im ÖPNV

1 Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund starten das nach eigenen Angaben deutschlandweit erste Pilotprojekt für einen autonomen Shuttleservice nach Nachfrage. Foto: Hannes P Albert/dpa

Im Straßenverkehr in einem Shuttle von A nach B - ohne Fahrer. In Hessen läuft jetzt ein Test für ein autonomes Verkehrsangebot auf Nachfrage.









Link kopiert



Berlin - Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund starten das nach eigenen Angaben deutschlandweit erste Pilotprojekt für einen autonomen Shuttleservice nach Nachfrage ("on demand") im öffentlichen Nahverkehr. Bei diesen bedarfsorientierten Verkehrsangeboten sei das Auto in einem fest definierten Gebiet faktisch fahrerlos unterwegs, zunächst sei aber ein Sicherheitsfahrer mit an Bord, teilte die Bahn am Dienstag mit. Im Testbetrieb sollen demnach schrittweise sechs Fahrzeuge in Darmstadt und im Kreis Offenbach in Betrieb gehen. Passagiere dürften zunächst noch nicht mitfahren.