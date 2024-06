Bürger Willi Weißer sprach sich entschieden gegen einen Funkmast in einem Biotop im Weißwald aus. Das Fundament könne die Wasserführung verändern, im Gebiet gebe es Quellen zur Versorgung des Hochbehälters.

Der habe für die Feuerwehr bei der Löschwasserversorgung eine zentrale Rolle, ergänzte Einwohner Andreas Schirm.

Im Lauf der Diskussion stellten mehrere Ratsmitglieder die Frage, ob man den Mast überhaupt auf der Gemarkung brauche, da der in Weiler kaum zu Verbesserungen führen, sondern eher Mariazell besser versorgen soll. Kammerer lud die Öffentlichkeit zur Sitzung am Mittwoch dieser Woche ein, wo eine Ortsbegehung geplant ist.

30er-Zone in der Reutenbachstraße

Einwohnerin Kerstin Graf berichtete von der Bitte von Eltern und Erzieherinnen, in der Reutenbachstraße auf Höhe der Bushaltestelle eine 30er-Zone einzurichten. Auch Schulkinder stiegen dort ein ein, und es gebe nicht weniger Verkehr als in Burgberg, wo es die Beschränkung gebe.

Ortsvorsteher Heinz Kammerer verlas einen Mitte Februar von ihm verfassten Brief ans Landratsamt, in dem sich der Ortschaftsrat für 30 Stundenkilometer in der Flözlinger Straße von Mariazeller bis Stettener Straße aussprach. Dort habe das Messgerät der Gemeinde schon Geschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern registriert. Laut Uwe Gönner lag die Rate der Überschreitungen bei 82 Prozent. Frage sei nicht ob, sondern wann etwas passiere.

Wünsche für 30er-Zonen bestehen laut Kammerer auch an der Bushaltestelle in der Reutenbachstraße zwischen den Einmündungen zu Schützen- und Eschbachstraße. Das Thema soll in der nächsten Verkehrsschau im Herbst behandelt werden.

Sanierung eines Teilstücks der Hardtstraße

Bei den Mittelanmeldungen setzte das Gremium auf Priorität eins die Sanierung eines Teilstücks der Hardtstraße sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Flözlinger- und Schützenstraße, dazu die Installation einer Solarleuchte an der Ecke Flötzlinger Straße/ Lange Gasse. Ebenfalls auf Platz eins setzte der Rat eine Planungsrate zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses. Allerdings wäre laut aktuellen Anforderungen ein Raum mit 12,5 auf 12,5 Meter nötig, so Kammerer. Dafür habe die Gemeinde nicht das Gelände. Man müsse sich nochmals zusammensetzen und schauen, was wirklich gebraucht werde.

LTE-Antenne samt Router

Als ebenso wichtig erachtete Kammerer die Sanierung des Kellerabgangs beim Rathaus zur Heizung, samt besserer Belüftung des Raumes. Priorität eins erhielten auch eine neue Tür an der Westseite der Aussegnungshalle, auf Vorschlag von Uwe Gönner für die Gemeindehalle eine LTE-Antenne samt Router, um im Gebäude Wlan anbieten zu können und auf Anregung von Horst Weißer eine Wasserführung am Geh- und Radweg nach Mariazell. Im Winter sei der eine Spiegelfläche, pflichtete Kammerer bei.