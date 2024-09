Mobilfunkmast gebaut: Schnelles Netz in Altbulach – funkt’s jetzt?

1 Schneller im Mobilfunknetz Surfen –­ das soll ein neuer Mast in Altbulach ermöglichen. Foto: © C.Castilla - stock.adobe.com/Carlos Castilla Jimenez

Der Bau des neuen Mobilfunkmastens in Altbulach ist schon längst abgeschlossen. Im Sommer sollten die Bürger dann auch vom schnellen Netz profitieren können, heißt es vom zuständigen Konzern. Wie ist die Lage?









Link kopiert



Der Funkmast in Altbulach nahe der Waldecker Straße steht – und zwar schon seit Ende Dezember 2023. Eigentlich sollte er auch schon in Betrieb sein, denn im Februar dieses Jahres hieß es vom zuständigen Konzern Telefónica: „Wir gehen davon aus, dass die Netztechnik ab Sommer 2024 funkt.“ Doch noch immer können Bürger nicht vom schnelleren Handynetz profitieren. „Wir haben da einfach einen schlechten Empfang“, sagt der Altbulacher Udo Zink, der sich an unsere Redaktion wandte. Es ärgere ihn, dass sich die Inbetriebnahme wohl weiter verzögere und dass die Bürger immer wieder vertröstet werden. Auf Nachfrage beim Konzern habe er die Antwort erhalten, dass man im Sommer fertig sein wolle, schildert Zink und fügt hinzu: „Da ruht der See gerade still.“