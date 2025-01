1 Seit Juni ziert ein Funkmast die Zimmerner Gemeindehalle. Doch in Betrieb ist er noch nicht. Foto: Marschal

Der Funkmast steht seit Monaten auf der Gemeindehalle, aber wird erst im Laufe des Frühjahrs in Betrieb genommen.









Link kopiert



Seit Juni vergangenen Jahres ziert ein Funkmast die Zimmerner Gemeindehalle. Doch der Handyempfang in der Gemeinde am Schwarzenbach ist noch immer dürftig, wer mit dem Handy im Ort unterwegs ist, ist kaum zu erreichen. Nicht von jedem Fleck im Dorf baut sich eine mobile Telefonverbindung aus, auch das mobile Internet lädt an vielen Stellen nicht oder nur sehr langsam.