Mobilfunk in Waldmössingen: Der Mast war nicht alternativlos – die Intransparenz schon

Zum Thema Mobilfunk in Waldmössingen meint unser Leser Raphael Bantle für die Bürgerinitiative für nachhaltigen Mobilfunk in Waldmössingen:
Beim Mobilfunkmast Kastellhalle zeigt sich ein konstantes Muster: Verantwortung ist beweglich. Mal betont Ortsvorsteher Reiner Ullrich, für die Standortwahl nicht zuständig zu sein, mal tritt er als zentrale Figur auf – mit Standortvorschlägen, Verteidigung der Telekom-Argumente und unterzeichnetem Pachtvertrag. Sobald Kritik kommt, wandert die Zuständigkeit zu Stadt, Telekom oder zu früheren Beschlüssen. Für einen Ortsvorsteher, der die Interessen seines Ortes vertreten sollte, wirkt dieses Hin und Her befremdlich.