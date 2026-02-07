Mobilfunk in Rangendingen: Bei Bietenhausen soll ein Funkmast entstehen

Auf einem Feld bei Bietenhausen will die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) eine Stahlkonstruktion errichten. Der Gemeinderat berät darüber am Montag.
Der Mobilfunk soll auch bei Bietenhausen ausgebaut werden. Dort wird ein Funkmast mit einer Höhe von 31 Metern errichtet. Die Konstruktion entsteht am Ortsausgang Richtung Höfendorf auf der linken Seite. Die Bauarbeiten finden im Auftrag des Unternehmens „Deutsche Funkturm GmbH“ statt, einem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom mit Sitz in Leverkusen.