Mobilfunk in Maisenbach-Zainen: Ist 5G-Strahlung schädlich oder nicht?

Zwischen Maisenbach-Zainen und Unterlengenhardt soll ein Funkmast gebaut werden. Anwohner fürchten eine hohen Strahlenbelastung. Jetzt standen Experten Rede und Antwort.
Am Mittwochabend kamen neben rund 40 Bürgern auch Hilmar Möhlmann (Telefónica), Frank Gross (P + G Akquisition) und Florian Kohn (Bundesamt für Strahlenschutz) nach Maisenbach-Zainen. Alle waren einer Einladung des Ortsvorstehers Matthias Stepan gefolgt. Der hatte den Abend initiiert, nachdem bekannt wurde, dass in dem Teilort ein neuer Mobilfunkmast gebaut werden soll.