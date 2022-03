"Problem-Funkmast" bleibt wohl noch Jahre in Betrieb

Mobilfunk in Horb-Talheim

Internet und Mobilfunk möchte jeder – doch die angeblich so ungesunden Abstrahlungen eines Sendemasts nicht. So sehen es auch die Talheimer und wollen schon lange ihren "Problem-Mast" im Weschental loswerden.















Horb-Talheim - Seit vielen Jahren gibt es starke Widerstände gegen diesen Funkmast. Obwohl die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden, befürchten die Anwohner gesundheitliche Schäden durch Elektroabstrahlungen. Ziel des Ortschaftsrats war es stets, die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wurde auch der Mietvertrag für den Funkmast-Standort Weschental entsprechend eines Ortschaftsratsbeschlusses vom 15. Juli 2009 zum 31. Dezember 2021 gekündigt. Dies verbunden mit der Forderung, dass der Rückbau des Mastes zu diesem Termin erfolgen müsste.

Kurzfristig ist ein Ersatz-Mast nicht möglich

Dieses Thema wurde in der Novembersitzung 2021 des Talheimer Ortschaftsrates sehr kontrovers diskutiert, denn die Betreiberfirma, die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG), eine Tochter der Telekom, sieht sich nicht in er Lage, kurzfristig einen neuen Standort für einen Ersatz-Mast aus dem Boden zu stampfen. Das Unternehmen stellte deshalb eine Duldungsanfrage an die Stadt Horb mit der Bitte, den Betrieb im Gewann Weschental für ein weiteres Jahr zu dulden.

Dieser Duldungsanfrage stimme der Talheim Ortschaftsrat damals mehrheitlich zu und legte weiter fest: Zur Sicherstellung der Mobilfunkabdeckung soll der DFMG ein Ersatzstandort, im Gebiet "Obere Halde", zum Betrieb einer Sendeanlage zur Pacht angeboten werden. Am 16. März fand ein Vor-Ort-Termin am möglichen Ersatzstandort im Gewann "Obere Halde" statt. Hierbei wurde bestätigt, dass der Standort (Flurstücke 1258 u. 1257/1) an der Markungsgrenze geeignet ist, um den Ort mit den notwendigen Signalen abzudecken.

Auf Mobilfunk wollen und können viele nicht verzichten

Ortsvorsteher Anton Ade stellte im Zug der erneuten Diskussion klar, dass ein neuer Funkmast nicht bis zum Ablauf der Duldung geplant, genehmigt, gebaut und in Betrieb genommen werden kann. "Das war bei der letzten Beratung bereits absehbar." Mobilfunk sei nicht mehr aus dem Lebensalltag der Bürgerinnen und Bürger wegzudenken – privat und beruflich. "Mobilfunk gilt als Grundbedürfnis, ein Wegfall kann im Einzelfall existenzbedrohend sein. Die Gesetzeslage wurde entsprechend angepasst, Bauvorhaben in diesem Zusammenhang gelten als privilegierte Verfahren".

Er zog daraus den Schluss: "Für die Sicherstellung der Mobilfunkversorgung in der Tallage von Talheim gibt es keine Alternative zu einer Verlängerung der Duldung des Funkmastes auf dem Flurstück im Gewann Weschental, über das Jahresende hinaus." Bis zur Genehmigung werde noch eine geraume Zeit ins Land gehen. Der parallel abzuschließende Pachtvertrag müsse zu gegebener Zeit nichtöffentlich behandelt werden.

Ortschaftrat will Ade nicht allein entscheiden lassen

Da er aufgrund dieser zuvor genannten Erfahrungswerte davon ausging, dass dieses Thema das Gremium noch einige Jahre beschäftigen wird, brachte der den Beschlussvorschlag ein, der vorsah, dass der Ortsvorsteher ermächtigt wird, einer Verlängerung der Duldung ohne vorherige erneute Beratung im Ortschaftsrat zuzustimmen. Dies wurde jedoch abgelehnt.

Sein Stellvertreter Edwin Joachim wollte wissen, ob es definitiv klar sei, dass ein neuer Mast kommen wird, da der Vertreter der DFMG bei der letzten Sitzung klargestellt habe, dass sein Unternehmen vor der Frage steht, ob man tatsächlich für 400.000 Euro einen neuen Funkmast in einer topgrafisch anspruchsvollen Gegend baut, obwohl man hier schon einen guten Standort habe. "Ja – dies sei definitiv zugesagt", konnte Ade bestätigen.

Für Ortschaftsrat Bernd Klink ist klar, dass man den Sendemast im Weschental erst abschalten kann, wenn der neue Mast in Betrieb gehen könne, doch im Fazit will der Ortschaftsrat trotzdem Jahr für Jahr über das weitere Vorgehen selbst entscheiden und ihrem Ortsvorsteher keine diesbezügliche Vollmacht geben.