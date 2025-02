Mobilfunk in Haigerloch: In Hart wird Platz für Sendemast gesucht

In Hart wird Platz für Sendemast gesucht

Mobilfunk in Haigerloch

1 In Hart sucht die Telekom einen geeigneten Standort für einen Mobilfunkmast. Foto: stock.adobe.com/Oliver Boehmer

In Bad Imnau, Bittelbronn, Trillfingen und in Hart sollen neue Sendemasten gebaut werden. Der Ausbau des Mobilfunknetzes im Raum Haigerloch dürfte einen speziellen Grund haben.









Ortsvorsteher Thomas Klingler stellte im Harter Ortschaftsrat am Montag einen quadratförmig um Hart gelegten Suchraum vor, in dem die Telekom gerne einen Funkmasten bauen möchte. Dass derzeit die Erhöhung der Mastendichte im Gespräch ist, – anscheinend sind auch Funkmasten bei Höfendorf und Bietenhausen geplant – hängt nicht nur mit einer Verbesserung der Telefonie über Mobilfunk zusammen, sondern vor allem mit dem in nicht allzu ferner Zukunft möglichen autonomen Fahren.