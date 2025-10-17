Mobilfunk in Bad Liebenzell: Wenn sich im Kaffeehof manchmal Funklöcher auftun

Immer wieder haben Mobilfunkkunden der Telekom in Bad Liebenzell keinen Empfang. Dabei laufen alle drei Sender mit dem hohen 5G-Standord. Es gibt aber eine erstaunliche Ausnahme.
Wer im Nagoldtal unterwegs ist, der weiß: Aufs Mobilfunknetz sollte man sich nicht verlassen müssen. Funklöcher sind dort fast so häufig anzutreffen wie Wanderparkplätze. Das mag verkraftbar sein für alle jene, die gerne mal fernab von Funkmasten unterwegs sind. Für Mobilfunknutzer, die darauf angewiesen sind, dass unterwegs Telefonate möglich sind oder sie das Internet nutzen können, wird es schwierig.