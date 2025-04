1 So kann man sich in etwa den geplanten 40 Meter hohen Sendemasten vorstellen. Foto: Haid/Haid

Der Bau eines Sendemasten durch den Mobilfunkanbieter Vodafone verschiebt sich noch mal um ein Jahr. Mit dieser Nachricht wartete Ortsvorsteher Robert Wenz in der Sitzung des Bad Imnauer Ortschaftsrates auf.









Den Baubeginn des rund 40 Meter hohen Mobilfunkmasten oberhalb der oberen Sonnenhalde in der Nähe des jetzigen Feuerwehr-Funkmastes will Vodafone verschieben. Baubeginn soll jetzt im Frühjahr 2026 sein, so Ortsvorsteher Robert Wenz.