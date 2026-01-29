Mobilfunk bei Brigach: Eingriff ins Landschaftsbild – dennoch grünes Licht für neuen Mast

Der Kampf gegen Funklöcher im Schwarzwald läuft – auch rund um St. Georgen ist noch einiges zu tun. Ein neuer Funkmast soll nun auf Brigacher Gemarkung gebaut werden.
Gerade noch mitten im Telefongespräch, dann – nur wenige Sekunden später – ertönen nur noch verzerrte Geräusche aus der Freisprecheinrichtung, dann ein Signalton. Und Stille. Wer mit dem Auto im Schwarzwald unterwegs ist und dabei telefoniert, kennt dieses Szenario nur zu gut. Noch immer ist die Region voller kleinerer und auch etwas größerer Funklöcher.