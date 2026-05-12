Mobilfunk: 1&1-Handynetz erreicht fast jeden dritten Haushalt

Drei Handynetze gab es jahrelang in Deutschland: das von der Telekom, von Vodafone und von O2. Inzwischen mischt eine Nummer vier mit.
Montabaur - Das Telekommunikationsunternehmen 1&1 kommt beim Ausbau seines Handynetzes langsam voran. Die eigenen Antennen erreichten Ende März 29 Prozent der Haushalte Deutschlands und damit zwei Prozentpunkte mehr als drei Monate zuvor, teilte die Firma in Montabaur mit. Bis 2030 muss die Firma mindestens 50 Prozent der Haushalte erreicht haben, so sieht es eine staatliche Ausbaupflicht vor.