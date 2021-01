"Mobiles Nagelstudio" Rangendinger Hufschmied berichtet von seinem Job

Falls nötig, würden die Hufe auch so korrigiert, dass Stellungsfehler der Tiere vermieden oder auch korrigiert werden könnten. Doch das gehe nur bei jungen Pferden, die nicht älter als sechs Jahre sein sollten. Doch grundsätzlich könne ein falsch geschnittener Huf durchaus auch Auswirkungen auf die gesamte Statik der Tiere haben.

Bei Sunny ist alles in Ordnung – eine Korrektur wäre auch kaum noch möglich, erklärt Ludwigs. Der Quarter Horse-Wallach ist 21 Jahre alt. "Da lässt man am besten alles so wies ist."

Rund eine Stunde braucht Ludwigs für ein Pferd, bis es fertig auf neuen Hufen steht. Erst wird das alte Eisen abgenommen. Dann werden die Hufe mit der Hauklinge und dem Hufmesser sauber ausgeschnitten. Mit der Raspel bringt sie der Schmied in Form und macht außen noch etwas Pediküre. Nun kann das neue Eisen eingebrannt und mit acht Nägeln befestigt werden.

Nach der Pediküre kann das Hufeisen eingebrannt werden

Vom Putzen und Beschlagen der Hufe spüre das Pferd absolut nichts, sagt Ludwigs. "Wenn alles gesund ist, fließt da auch kein Blut." Hab sich der Huf allerdings mit einer bakteriellen Strahlfäule infiziert, könne das allerdings durchaus mal der Fall sein. Auch das Aufbrennen des glühenden Eisens auf den Huf, dem spektakulärsten Teil der Arbeit, spüre das Tier absolut nichts, versichert der Schmied.

Dennoch ist dies wohl der gefährlichste Abschnitt des gesamten Beschlagens. "Pferde sind Fluchttiere. Und ich nähere mich ihnen mit Feuer" – sprich: mit einem glühenden Hufeisen. Mehr braucht Ludwigs gar nicht zu sagen. Ein Quarter Horse ist von Natur aus nicht besonders groß, doch Sunny strotzt vor Kraft.

Neben der handwerklichen Geschicklichkeit gehöre deshalb auch ein gesunder Bezug zum Pferd zur Arbeit eines Hufschmieds unbedingt dazu. Angst? Nein, das habe er nicht. Aber "gehörigen Respekt vor dem Ross", das dürfe man schon haben. "Da kann einem dann schon mal eine Tonne Lebendgewicht entgegenkommen", lacht der Schmied.

Ein paar Mal habe er es schon erlebt, dass ein Gaul ausgeschlagen oder nach ihm gelangt habe. "Wenn er dich richtig trifft, ist‘s aus mit dir." Gefährlich könne es auch werden, wenn ein Ross vorne beim Aufstellen der Hufe steige. Vor allem junge Pferde seien da noch schreckhafter als ältere, die besser mit der Situation umgehen könnten.

Aber solche schwierigen Pferde habe er zum Glück nicht und bisher sei immer alles gut ausgegangen. "Der Großteil meiner Kunden lässt sich anständig b’schlaga."

Pferd ist keine Maschine

Ein Pferd sei halt keine Maschine und habe seinen eigenen Kopf, sagt Ludwigs. "Die Chemie muss schon stimmen." Einmal, so erzählt er fast belustigt, habe ihn ein Kaltblut mit den Zähnen an der hinteren Gürtelschnalle einfach hoch und "aus den Schuhen gelupft". Doch das sei nicht bösartig, sondern wohl eher ein Späßchen des Pferdes gewesen, fügt er hinzu.

Die Eisen schmiedet Ludwigs in einer mobilen Werkstatt in seinem Autoanhänger. Die Esse wird mit Propangas beheizt. Der Ambos ist ausfahrbar. "So wie sie aus der Schachtel kommen, passen die Hufeisen-Rohlinge halt nicht auf die Hufe der Pferde." Da brauche es dann halt doch noch Hammer und Feuer. Am Ambos muss der Schmied die glühenden Eisen deshalb anpassen. Beim Bearbeiten stieben glühende Funken in alle Richtungen, weswegen Ludwigs bei dieser Arbeit eine schwere Lederschürze trägt.

Seine Kunden hat der Hufschmied im Umkreis von 50 Kilometern um Rangendingen. Als Schlossermeister sei er "übers Metall" zum Pferd gekommen, erzählt er. Schon Opa und Vater seien Schmied und Schlosser gewesen. Da sei es naheliegend, dass er über kurz oder lang auch einen Metallberuf erlernt habe.

Der Opa mütterlicherseits hatte noch eigene Pferde, "aber geritten bin ich nie", sagt Ludwigs. "Mich faszinieren die Gäule und das Schmieden sozusagen als Gesamtpaket." Seine Hufschmiede betreibt Ludwigs im Nebenerwerb – zwei Tage die Woche. "Das ist mein Hobby", sagt er – und wohl auch seine Leidenschaft.

Als er das glühende Eisen auf den Pferdehuf drückt, qualmt es und ein penetranter Geruch nach verbranntem Horn macht sich breit, der sofort in die Kleider hockt. Die Unterseite des Hufs ist verkohlt. Ludwigs putzt die Vertiefungen für die Zehenkappen aus.

Passt! Das Eisen wird im Wasserbad abgekühlt und damit auch gehärtet. Jetzt wird das Hufeisen am Pferdefuß ausgerichtet und mit Nägeln fixiert. "Die Nägel stecken nur im Huf und nicht im Leben", erklärt Ludwigs. Ein paar kräftige Schläge und letzte Feinarbeiten. Fertig, Sunnys Hufe sind jetzt wieder runderneuert.