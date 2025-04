Der Funkmast der Telekom auf dem Dach der Gemeindehalle in Zimmern unter der Burg ist seit wenigen Tagen in Betrieb.

Der Mobilfunkempfang in Zimmern war in den vergangenen Jahren mehr als schlecht: Whatsapp-Nachrichten und SMSen gingen oft nicht durch, im mobilen Internet brauchten Internetseiten lange zum Laden und Telefonate waren oft von schlechter Qualität.

Die Bemühungen den Mobilfunkempfang durch einen Funkmast zu verbessern, dauerten mehrere Jahre. Der damals neue Bürgermeister Walter Sieber hat das Thema im März 2023 erneut im Gemeinderat auf den Tisch gebracht, jedoch auf der Prioritätenliste nicht an oberster Stelle gelistet.

Stromausfall zeigte Dringlichkeit

Ein totaler Stromausfall in Zimmern in Verbindung mit fehlendem Mobilfunkempfang im Augst des selben Jahres brachte Bewegung in die Sache. Im September 2023 kam das Thema erneut auf den Ratstisch.

Nachfragen beim Betreiber ergaben, dass dieser einen klaren Beschluss zu einem Mietvertrag bis Ende Oktober 2023 fordert, um 2024 in die Planungen einzusteigen. Nach dem Beschluss im Gemeinderat erfolgte am 11. Oktober 2023 die Vertragsunterzeichnung mit der Deutschen Funkturm GmbH.

Früher in Betrieb als erwartet

Im Juni wurde der Funkmast geliefert und auf dem Dach der Gemeindehalle aufgebaut. Vor den Wintermonaten erfolgte der Tiefbau für das Glasfaser, jedoch verhinderten anhaltende Minustemperaturen das Einblasen über einen längeren Zeitraum. Daher konnte die Fertigstellung erste Ende März diesen Jahres erfolgen. Die Integration der Systemtechnik wurde dann von der Telekom und ihren Lieferanten Ende April eingeplant, eine Inbetriebnahme wurde im Anschluss auf Anfang April in Aussicht gestellt. Die erfreuliche Nachricht erreichte Bürgermeister Walter Sieber aber bereits Anfang April: Am 4. April ging der Standort ist mit den Diensten LTE800 und LTE900 in Betrieb. Seit vergangenem Wochenende ist laut Sieber in Zimmern unter der Burg eine deutliche Verbesserung des Mobilfunknetzes spürbar.