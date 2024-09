Mobile Saftpresse in Baiersbronn: Gemeinde geht Hand in Hand mit den Vereinen

1 Freiwillige Helfer machen sich bei einem Testlauf mit der Saftpresse vertraut. Foto: Gemeinde Baiersbronn

Mit der Anschaffung einer mobilen Saftpresse fördert die Gemeinde Baiersbronn die Streuobstkultur. Bei der Einweihung am 21. September können Bürger ihre eigenen Äpfel mitbringen.









Link kopiert



Ein wichtiger Schritt zum Erhalt der regionalen Streuobstwiesen wird am Samstag, 21. September, in Baiersbronn unternommen. Bürgermeister Michael Ruf weiht die neue mobile Obstpresse ein. Alle Bürger sind eingeladen, die Presse in Aktion zu erleben und ihre eigenen Äpfel in frischen Saft verwandeln zu lassen, so die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr auf dem Hof der Feuerwehr.