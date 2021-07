1 Im Landkreis Tübingenfinden an gut frequentierten Stellen mobile Impfaktionen statt – bei Baumärkten und Einkaufszentren oder auf Märkten. (Symbolfoto) Foto: Sommer

Das Impfzentrum Tübingen führt mit mobilen Teams im Landkreis Tübingen weitere Vor-Ort-Impfaktionen durch. Damit soll – zusätzlich zum aktuell im Impfzentrum möglichen Impfen ohne Termin ein niederschwelliges Angebot geschaffen werden, um möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, unkompliziert zu einer Impfung zu kommen.

Kreis Tübingen - Die Aktionen finden an gut frequentierten Stellen statt – bei Baumärkten und Einkaufszentren oder auf Märkten. Auch beim verkaufsoffenen Sonntag in Tübingen am Sonntag, 1. August, wird es eine Impfaktion geben.

Durchgeführt werden die Impfungen von mobilen Teams in Organisation des DRK. Selbstverständlich erfolgt vor Ort dieselbe Aufklärung wie im Impfzentrum auch – durch eine Ärztin oder einen Arzt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Vorgelegt werden muss ein Ausweisdokument. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Es sind Erst- oder auch Zweitimpfungen möglich. Bei Erstimpfungen kann vor Ort direkt der Termin für die Zweitimpfung vereinbart werden. Ebenso kann vor Ort der Impfstoff von Janssen ("Johnson&Johnson") gewählt werden, dabei bedarf es nur einer Impfung.

Übersicht über die aktuell geplanten Aktionen und Termine: Freitag, 30. Juli, 11 bis 17 Uhr, Aldi Weststadt, Tübingen. Freitag, 30. Juli, 11 bis 17 Uhr, Lidl Tübingen (Schweikhardtstr. 11), Samstag, 31. Juli, 14 bis 21 Uhr, Alter Botanischer Garten Tübingen, Samstag, 31. Juli, 11 bis 17 Uhr: Baumarkt Globus, Rottenburg (Felix-Wankel-Str. 22), Sonntag, 1. August, 11 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag/Sommermarkt Tübingen (Neckargasse, vor der Treppe zur Stiftskirche), Montag, 2. August, 11 bis 17 Uhr: Lidl Ergenzingen (Mercedesstr. 1), Mittwoch, 4. August, 8 bis 15 Uhr: Wochenmarkt Tübingen (Holzmarkt/Ecke Neue Straße), Donnerstag, 5. August, 11 bis 17 Uhr: Pausa Areal Mössingen (Löwensteinplatz 1), Freitag, 6. August, 12 bis 18 Uhr, Hornbach Tübingen, Samstag, 7. August, 12 bis 18 Uhr, Hornbach Tübingen, Samstag, 7. August, 14 bis 21 Uhr, Alter Botanischer Garten Tübingen.

Auf der Internetseite des Impfzentrums www.tuebingen-impfzentrum.de werden die Aktionen gegebenenfalls kurzfristig aktualisiert.

Am Wochenende 31. Juli/1. August findet von 7 bis 21 Uhr zusätzlich ein Impfaktionstag für 12- bis 17-Jährige mit ihren Eltern im Impfzentrum Tübingen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zentrales Impfzentrum schließt

Weiterhin teilt das Landratsamt mit, dass das zentrale Impfzentrum in der Paul-Horn-Arena in Tübingen zum 15. August schließt. Das Kreisimpfzentrum bleibt bis 30. September in der Alten Archäologie in Tübingen. Aufgrund der aktuell sinkenden Impfnachfrage, den mobilen Angeboten und den Möglichkeiten, sich beim Hausarzt impfen zu lassen, wäre die Paul-Horn-Arena für einen Weiterbetrieb überdimensioniert, schreibt das Landratsamt. Ab dem 16. August bis voraussichtlich einschließlich 30. September wird das Kreisimpfzentrum deshalb in die Alte Archäologie Tübingen der Universität Tübingen verlegt (Wilhelmstraße 9). Personen, die ihren Erst- oder Zweitimpftermin nach dem 15. August im Impfzentrum in der Paul-Horn-Arena gehabt hätten und direkt über das Impfzentrum gebucht haben, werden in ihrer Terminbestätigungs-Email darüber informiert, dass die Impfungen ab 16. August in der Alten Archäologie stattfinden.