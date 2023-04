1 Landwirtin Heike Petsch ist bekannt durch Alpakas und Lamas, kümmert sich aber auch um Hühner. Foto: Köhler

Mit zwei mobilen Hühnerställen will Familie Petsch aus Ettenheimweiler Eier von glücklichen Hühnern anbieten. Die Tiere sollen genug Auslauf bekommen und durch den ständigen Standortwechsel immer eine frische Wiese vorfinden. Besonders zur Osterzeit sind die lokalen Produkte stark nachgefragt.









Sie picken, sie gackern, sie rennen wild umher und sie nutzen die Schwarznasenschafe als Taxi: Die Hühner der Familie Petsch genießen bei Ettenheimweiler sichtlich ihren Auslauf. Ihre Eier haben sie, wie immer zuverlässig, schon gelegt. Sehr zur Freude der Familie. Denn die Petschs, die zwei mobile Hühnerställe betreiben, können sich zu Ostern vor Anfragen kaum retten.

„Angefangen hat alles mit drei Hühnern“, erinnert sich Heike Petsch im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese seien ihr quasi aufgezwungen worden. „Ein Kollege meinte, als landwirtschaftlicher Betrieb muss man auch Hühner haben“, sagt die Landwirtin. Dann erhielt sie die Hühner als Geschenk. Schnell habe sich das Angebot herumgesprochen, durch ihre Lamas und Alpakas hatte sich Heike Petsch bereits einen Namen gemacht. Inzwischen tummeln sich rund 400 Hühner westlich von Ettenheimweiler. Der größere Teil von ihnen auf einer Wiese, der Rest in den Weinreben.

Standortwechsel in einem rotierenden System

Beim mobilen Hühnerstall wechseln die Hühner in einem rotierenden System stetig ihren Standort, erläutert Petsch. Das ist auf den ersten Blick erkennbar: Ein Bereich der Wiese ist plattgetreten, ein anderer weist frisches grünes Gras auf. Etwa alle zwei Wochen – je nach Witterung – wird ein anderer Bereich der Wiese für die Hühner umzäunt. Wo die Hühner gerade nicht trampeln und picken, könne sich die Natur erholen, durch den Hühnerkot werde die Erde dazu noch gut gedüngt, so die Landwirtin. Ihr Ehemann Michael Petsch ergänzt: „Das ist etwa sechs Mal so viel Aufwand wie bei einem festen Hühnerstall“.

Doch das lohne sich im Hinblick auf das Ergebnis, sind sich die beiden sicher. „Die Eier schmecken einfach besser“, sagt Heike Petsch. „Die Hühner haben Auslauf, genießen das Sonnenlicht und das frische Gras. Sie können scharren, finden Käfer und Larven, sie können das Leben genießen“. Im Gegensatz zum mobilen Hühnerstall könne im Feststall nichts nachwachsen, erklärt Michael Petsch. Selbst in Bio-Betrieben mit Auslauf und 2000 bis 3000 Hühnern würden manche von ihnen nie das Tageslicht sehen, da sie es gar nicht nach draußen schaffen.

Foto: Köhler

„Unsere können es kaum erwarten, nach draußen zu kommen“, schildert Heike Petsch. Diese Möglichkeit sorge für weniger Stress unter den Hühnern. Selbst eine Bekannte, die sich sonst vegan ernährt, esse die Eier vom mobilen Stall, da es die Hühner so gut haben, sagt die Landwirtin. „Die Hühner sind total gesund“, freut sich auch Michael Petsch. Wenn ältere Kunden von „Eiern wie früher“ sprechen, mache das die Familie stolz.

Zu Ostern sei die Nachfrage besonders hoch. „Die Leute haben in den letzten Jahren nach Eiern geschrien“, blickt Heike Petsch zurück. In diesem Jahr hofft die Familie, dass sie die Nachfrage erstmals decken kann. Schließlich haben die Petschs nun mehr fleißige Legehennen als in den Vorjahren. Extra zum Fest lässt die Familie auch einige Eier bunt färben.

Die Kunden, die die Eier bestellen oder das Verkaufshäuschen im „Margarten“ nutzen, kommen aus den umliegenden Orten, erläutert Michael Petsch. „Wir haben einen treuen Kundenstamm. So kann es gerne bleiben“, sagt er. An eine Erweiterung denke die Familie nicht. „Wir wollen damit keine Millionäre werden. So in der Größe macht es viel Spaß“. Das sieht auch Heike Petsch so: „Da steckt viel Tierliebe drin.“

Die Schwarznasenschafe sollen Greifvögel abschrecken. Die Hühner wiederum erfreuen sich am flauschigen Fell. Foto: Köhler

Einen Teil der Eier, die an den Ostertagen auf dem einen oder anderen Frühstückstisch der Region landen, sammelt Sohn Marvin beim Besuch unserer Redaktion ein. Dazu schiebt er die Eier aus den Legeboxen auf ein dahinterliegendes Förderband. Mit einer Kurbel holt er die Eier nach vorne und setzt sie in Paletten ein. „Wir sammeln sie jeden Tag ein“, erklärt er und seine Mutter ergänzt: „Zwischen 14 und 15 Uhr sind alle Hühner mit dem Eierlegen fertig.“

Schwarznasenschafe schützen vor Greifvögeln

Anschließend toben sich die Hühner auf der Wiese aus und haben unter anderem Spaß dabei, auf die drei Schwarznasenschafe zu springen. Die Schafe dienen dazu, Greifvögel abzuschrecken, die sich sonst die schutzlosen Hühner im Freien einfach schnappen würden, erklärt Heike Petsch. Eins der Schafe heißt tatsächlich Bruno, ist jedoch nicht nach Ettenheims Bürgermeister benannt, betont das Ehepaar lachend.

Übrigens: Die Farbe der Eier hängt von der Backenfarbe der Hühner ab und nicht von der Farbe des Gefieders. „Sonst würden schwarze Hühner ja schwarze Eier legen“, erläutert Heike Petsch. Allerdings haben weiße Hühner in der Regel auch weiße Backen und braune Hühner eben braune Backen. Die Größe der Eier ist dabei ganz unterschiedlich. Das bislang größte Ei habe 103 Gramm gewogen – fast doppelt so viel wie ein durchschnittliches Ei, berichtet Heike Petsch. Zu solch einem Ei auf dem Frühstückstisch an Ostersonntag würden wohl die wenigsten nein sagen.

Eier aus dem Weinberg

Der zweite mobile Hühnerstall bei Ettenheimweiler steht einige Meter den Hang aufwärts zwischen Weinreben – ein Gemeinschaftsprojekt der Familie Petsch mit dem Weingut Jäger. Das Weingut erhofft sich durch die Beweidung und Düngung durch die Hühner eine bessere Qualität des Weins, während die Hühner sich zwischen den Reben geschützt fühlen.