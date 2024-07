Voller Vorfreude starteten fünf Sportlerinnen des MMC Twirling Sport Vereins Villingen nach Kroatien, um an den europäischen Wettkämpfen im Twirling teilzunehmen.

Die Vorfreude war bei den Sportlerinnen Alexandra und Lea Strauch, Carolina Prill, Melissa Wirich und Sophie Neuberger groß, als sie zusammen mit ihren Coaches Anastasia Adam und Ellen Kühnle sowie weiteren Betreuern nach Porec in Kroatien reisten. Durch ihr engagiertes Training und die guten Ergebnissen bei den nationalen Turnieren hatten sie es geschafft, sich für den European Cup zu qualifizieren.

Lesen Sie auch

Sie können mithalten

Die Teilnehmerinnen starteten in den Disziplinen Solo und Duo, in verschiedenen Altersklassen. Wie sich zeigte, mussten sich die Sportlerinnen keinesfalls vor der internationalen Konkurrenz verstecken. Die herausragenden Ergebnisse sprechen für sich.

In der Vorrunde der Kategorie Freestyle Pair Junior (bis 17 Jahren) konnten sich die Schwestern Lea und Alexandra Strauch durch einen fehlerlosen Auftritt einen Platz im Finale sichern. Am Ende schafften sie es in die Top 10 von Europa. Sie belegten den neunten Platz. Die jüngsten Starterinnen, die ihr Können erstmals international zeigen durften, traten in der Kategorie Solo Juvenile B (Altersklasse neun bis elf Jahre) an. Mutig stellten sie sich dem großen Publikum und ertanzten sich hervorragende Platzierungen. Sophie Neuberger erreichte den 21. Platz und Melissa Wirich den 20..

Auch solo erfolgreich

Alexandra Strauch trat neben dem Duo mit ihrer Schwester auch mit einem Solotanz an. Auch hier erreichte sie in der Kategorie Solo Youth B (Altersklasse 12 bis 14 Jahre) die Top 20 und sicherte sich mit einem guten Auftritt den 18. Platz. Darüber hinaus schaffte es Alexandra in der Kategorie Freestyle Solo Women Youth B (Altersklasse 12-14 Jahre) auf den 23. Platz. Diese Kategorie zählt zu den anspruchsvollsten Tänzen und beinhaltet neben der Stabtechnik auch akrobatische und tänzerische Elemente.

Carolina Prill schaffte es in der Kategorie Solo Junior B (Altersklasse 15 bis 17 Jahre) auf den 35. Platz. In der nächst höheren Kategorie Solo Junior A (Altersklasse 15-17 Jahre) trat erstmals Lea Strauch an. Sie konnte acht Teilnehmerinnen hinter sich lassen und erreichte den 24. Platz.

Lea Strauch fährt zur WM

Der European Cup hat gezeigt, dass die Sportlerinnen des MMC sehr gut mit den internationalen Sportlern mithalten können. Sie wurden für ihr hartes Training belohnt. Nach einer Woche endete das Abenteuer und die Sportlerinnen kehrten glücklich, mit vielen neuen Erfahrungen und super Ergebnissen wieder nach Hause zurück.

Für Lea Strauch steht noch ein weiteres internationales Highlight an. Sie hat sich für die Weltmeisterschaft in Schweden im August 2024 qualifiziert.