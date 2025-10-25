MMA-Kämpferin aus Region Stuttgart: Wie Alina Dalaslans erfolgreicher Karriereweg weitergehen soll

Coach und Manager Peter Sobotta äußert sich zur Zukunft von MMA-Talent Alina Dalaslan. Ob sie in Stuttgart um den Titel kämpft – und wann er sie auf Weltklasseniveau in der UFC sieht.
Wie soll es nun weitergehen? Eine Frage, die in dieser oder ähnlicher Form nach Mixed-Martial-Arts-Kämpfen häufig schon im Käfig-Interview zur Sprache kommt. Also unmittelbar nach einem Fight. So auch nach dem von Alina Dalaslan vergangene Woche, als RTL den Vollkontakt-Sport bei der Organisation Oktagon nicht nur wie sonst bei RTL+, sondern auch erstmals zum Teil im Free-TV zeigte.