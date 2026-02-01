MMA in Stuttgart: „Planet Eater auf die Eins!“ – Dreifach-Sieg für Balinger Kämpfer

Alina Dalaslan, Arijan Toppalaj und Emilio Quissua konnten ihre Duelle in Stuttgart allesamt gewinnen. Für den Balinger MMA-Stall Planet Eater war es ein „ganz besonderer Abend“.
Dass bei Peter Sobotta, Ex-UFC-Kämpfer und Gründer des Balinger MMA-Gyms Panet Eater, positive Emotionen überwiegen würden, war nach dem dreifachen Triumph seiner Schützlinge bei Oktagon 83 in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle keine Überraschung. „Es war ein sehr besonderer Abend für uns. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland schon einmal gab, dass ein Gym drei Kämpfer bei so einer großen Veranstaltung auf der Main Card hat“, so der stolze 39-Jährige.