MMA in Stuttgart: „Planet Eater auf die Eins!“ – Dreifach-Sieg für Balinger Kämpfer

Dass bei Peter Sobotta, Ex-UFC-Kämpfer und Gründer des Balinger MMA-Gyms Panet Eater, positive Emotionen überwiegen würden, war nach dem dreifachen Triumph seiner Schützlinge bei Oktagon 83 in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle keine Überraschung. „Es war ein sehr besonderer Abend für uns. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland schon einmal gab, dass ein Gym drei Kämpfer bei so einer großen Veranstaltung auf der Main Card hat“, so der stolze 39-Jährige.

Enttäuschung trotz Sieg

Obwohl Emilio Quissua seinen achten Sieg im achten Profi-Kampf einfahren konnte, überwog bei ihm an diesem Abend die Enttäuschung. Denn sein Gegner, der Franzose Jorick Montagnac, musste nach nur 1:43 Minuten aufgrund einer Knieverletzung aufgeben. „Ich hätte einfach gerne mehr gezeigt. Ich denke, es hätte gegen diesen Gegner ein geiler Kampf für die Fans werden können. Ich liebe jede Sekunde im Cage – deswegen hat es mich so enttäuscht, dass es gar nicht richtig zum Kampf gekommen ist“, sagte der 28-Jährige am späten Abend in den Katakomben der Schleyerhalle.

Emilio Quissua (links) wurde aufgrund einer Knieverletzung seines Gegners zum Sieger gekürt, bevor der Kampf überhaupt richtig losgehen konnte. Foto: Oktagon MMA

Sein Coach konnte diese Enttäuschung gut nachvollziehen: „Es tut mir Leid für ihn! Natürlich zählt am Ende nur der Sieg, aber so möchte man eben nicht gewinnen. Emilio war top vorbereitet und ich bin mir sicher, dass er den Kampf auch ohne diese Verletzung vorzeitig gewonnen hätte.“

Und auch der dritte Kämpfer im Planet-Eater-Bunde ging an diesem Abend in Stuttgart als Sieger hervor. Arijan Topallaj zeigte eine reife, für seine Verhältnisse fast schon zurückhaltende Leistung und besiegte den Mexikaner Marco Elpidio am Ende durch die Entscheidung der Kampfrichter. In der dritten Runde geriet der Oberndorfer dabei gegen seinen extrem erfahrenen und zähen Widersacher phasenweise ordentlich in die Bredouille – ließ sich aber nicht unterkriegen. Auf die Frage, ob die lautstarke Unterstützung des Publikums dabei eine Rolle gespielt habe, antwortete der 27-Jährige: „Natürlich. Wenn die Leute für dich da sind und dich anfeuern, dann gibt dir das Kraft und du willst auf keinen Fall aufgeben – egal, was passiert.“

Auch Arijan Topallaj setzte sich in Stuttgart durch. Foto: Oktagon MMA

Zusätzlich zur Freude über ihre individuellen Triumphe betonten die drei Balinger Kämpfer außerdem den besonderen Stellenwert dieses Abends aus kollektiver Sicht. „Ich kenne Arijan jetzt schon seit sechs Jahren, Alina seit gut einem Jahr. Beide haben eine super Energie in der Kampfwoche. Ich fand es auch cool, dass wir alle in einer Kabine waren. Es hat mich definitiv motiviert, dass wir hier zu dritt antreten durften. Gerne mehr davon“, so Quissua auf der spätabendlichen Pressekonferenz. In dieser Hinsicht konnte sich Dalaslan nur anschließen: „Ich fühle mich extrem wohl bei Planet Eater. Es würde mich freuen, wenn wir häufiger auf derselben Fight Card sind!“ Und Topallaj fügte prägnant hinzu: „Planet Eater auf die Eins!“