NFC-Kampfabend in Sparkassen-Arena steht an

Im Dezember 2021 war Christian Mach in Düsseldorf erfolgreich – auch seinen Kampf in der Balinger Sparkassen-Arena will er gewinnen.

Balingen - Die Balinger Sparkassen-Arena verwandelt sich demnächst wieder in eine Kampfplatz: Die National Fighting Championship (NFC) veranstaltet dort am Samstag, 18. Juni, einen Mixed-Martial-Arts-Abend. Beginn ist um 18 Uhr. Einige Lokalmatadoren werden sich dort mit deutschen und internationalen Gegnern im Oktagon messen.

Üblicherweise in großen Städten

Bereits im September 2019 waren in Balingen MMA-Kämpfe über die Bühne gegangen, Veranstalter damals war der Lokalmatador und MMA-Pionier Peer Sobotta (Planet Eater). Die Sparkassen-Arena war damals ausverkauft, der Abend ein Erfolg – an den die NFC nun anknüpfen möchte. Üblicherweise finden deren Veranstaltungen in großen Städten statt, weitere NFC-Kampfabende in diesem Jahr finden etwa in München und Düsseldorf statt.

Im Hauptkampf am 18. Juni heißt es Frankfurt gegen Berlin, wenn Aleksander Vertko aus dem renommierten MMA-Spirit auf Arda Adas von Team Spitfire trifft. Es geht dabei um den Titel im Leichtgewicht.

Sobotta schickt beste Leute in den Käfig

Aber natürlich schickt auch Peter Sobotta einige seiner besten Leute ins Oktagon, so etwa Christian Mach. Der hatte für seine Kampfsportkarriere alles auf eine Karte gesetzt und seinen festen Bürojob aufgegeben. Er zog mit seiner Familie nach Balingen, um sich ganz dem MMA zu widmen. Der Einsatz hat sich gelohnt: Inzwischen kann Mach sechs Siege bei nur zwei Niederlagen verbuchen, die letzten vier Kämpfe hat er in Folge gewonnen. Sein bisher größter Erfolg war der Gewinn der NFC-Series im Leichtgewicht im vergangenen Jahr. In der Sparkassenarena trifft er auf Zafar Mohsen aus München.

Ebenfalls aus dem Balinger Planet-Eater-Team kommt Robin Moosmann: Er erreichte bereits als Jugendlicher im Ringerteam des KSV Tennenbronn viele Erfolge. Im MMA ist er bisher ungeschlagen. Das Federgewicht war bei seinem letzten Kampf allerdings vom Pech verfolgt: Er sollte bei der renommierten NFC-Series antreten, musste aber kurzfristig wegen Krankheit absagen. Umso mehr brennt er jetzt darauf, wieder in den Käfig zu treten. Er trifft auf den Österreicher Ibragim Chamzatov. Für Sobotta ist Moosmann einer der vielversprechendsten Nachwuchsathleten seines Gyms.

Lokalmatador Tobias Mutschler aus dem Planet-Eater-Gym tritt gegen Sali Azam aus München an. "Mutschi" startete nach einer erfolgreichen Amateurkarriere als Profi mit zwei Siegen, pausierte dann aber vier Jahre. Sein Comeback im Oktober letzten Jahres war nicht von Erfolg gekrönt, jetzt nimmt er vor heimischer Kulisse einen neuen Anlauf, auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Shawn da Silva kehrt nach Pause zurück

Wieder in den Ring steigt zudem nach zweieinhalbjähriger Pause Shawn da Silva, der bereits 2019 in der Sparkasse-Arena gekämpft hatte. Auch er gehört zum Team von Peter Sobotta. Antreten wird er gegen Mohammed Walid. Ein "Schwaben-Derby" werden sich in der Sparkassen-Arena Anastasios Chatzigeorgiadis und Dominik Vetek liefern.