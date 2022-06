So schlugen sich die Kämpfer aus Balingen

MMA-Abend in Sparkassen-Arena

6 Arijan Topallaj verpasst Magomed Dagiev ein wahres Trommelfeuer an Faustschlägen, ehe der Ringrichter abbrach. Der 23-Jährige holte beim NFC-Kampfabend in der Sparkassen-Arena einen von mehreren Siegen für den Balinger Planet-Eater-Stall. Foto: Maier

In der Balinger Sparkassen-Arena ist am Samstagabend der Mixed-Martial-Arts-Kampfabend der NFC über die Bühne gegangen. Fünf Kämpfer aus Balingen traten in den Käfig.















Balingen - Einen packenden Kampfabend haben rund 2000 Zuschauer am Samstag in der Balinger Sparkassen-Arena erlebt. Zwölf Paarungen standen bei der Veranstaltung der National Fighting Championship (NCF) an.

Ansonsten nur in großen Städten

Mit dabei waren Kämpfer aus dem Balinger Stall Planet Eater von Peter Sobotta, einem Veteranen der Mixed-Martial-Arts-Szene. In den Käfig stiegen mit Tobias Mutschler, Magomed Schuaipov, Arijan Topallai, Shawn da Silva sowie Dominik Vetek fünf Kämpfer, die in Balingen leben oder trainieren. Das Renommee der "Planetenfresser" hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ein solcher Kampfabend in Balingen stattfand – die nächsten NFC-Veranstaltungen gehen etwa in Bonn, München und Düsseldorf über die Bühne.

Mutschler bestritt den ersten Kampf des Abends. Die lauten "Mutschi"-Anfeuerungsrufe der Fans aber halfen nicht: Er verlor seinen Kampf gegen Sali Azam.

Balinger schafft es ins Finale nach Bonn

Erfolgreich gestaltete dagegen Magomed Schuaipov das Duell gegen Hamza Davlyatmirov: Obwohl sich "Mago" in der ersten Runde an der Hand verletzt hatte, setzte er sich durch. Bei dem Kampf handelte es sich um ein Halbfinale der Serie im Federgewicht – im Finale trifft Schuaipov nun im August auf Mohammed Isaa. "Ich hole mir in Bonn den Titel", rief er bei der Siegerehrung ins Mikrofon.

Topallaj-Fans jubeln

Einen weiteren Sieg für den Planet-Eater-Stall holte Arijan Topallaj. Topallai setzte sich bei seinem NFC-Debüt gegen Magomed Dagiev klar durch: Der Käfigrichter brach den Kampf ab, nachdem der 23-Jährige seinem Gegner ein wahres Trommelfeuer an Faustschlägen verpasst hatte. Seine Fans brachte Topallaj damit in der Sparkassen-Arena zum toben – so sehr, dass die Sicherheitskräfte einschritten.

Shawn da Silva eindrucksvoll zurück

Seine Rückkehr in den Käfig feierte der Balinger Bantamgewichtler Shawn da Silva. Zuletzt hatte er vor zweieinhalb Jahren gekämpft, danach folgte eine lange Verletzungspause. Dass er keinen Rost angelegt hat, bewies der 26-Jährige gegen Mohammed Walid eindrucksvoll: Flink wie ein Wiesel huschte da Silva durch den Käfig, verpasste seinem Gegner immer wieder harte Treffer – mit den Füßen ebenso wie mit den Fäusten. Die beiden lieferten sich einen packenden Kampf über drei Runden, mit klarem Punktsieg für den Balinger. Die Zuschauer in der "Hölle Süd" jubelten. Bereits beim Nova-Kampfabend im April 2019 in der Sparkassen-Arena war da Silva erfolgreich gewesen.

Ebenfalls über die volle Distanz ging das Duell zwischen Anastasios Chatzigeorgiadis und Dominik Vetek aus dem Balinger Planet-Eater-Stall. Mit dem besseren Ende für den Stuttgarter.

Feste Fangemeinde

Deutlich machte der Kampfabend, dass Mixed Martial Arts in Balingen und der Region – auch durch die Strahlkraft von Peter Sobotta – eine feste Fangemeinde hat. Weitere Veranstaltungen dieser Art sind wohl nicht ausgeschlossen.

