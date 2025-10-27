Erstes Playoff-Spiel, erstes Tor, erster Sieg: Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben im Spiel gegen den FC Dallas viele Gründe für gute Laune. In seiner Reaktion ist Müller unkonventionell.
Vancouver - Thomas Müller hat in seinem ersten MLS-Playoffspiel getroffen und seine Vancouver Whitecaps zu einem souveränen 3:0 gegen den FC Dallas geführt. Müller erzielte per Foulelfmeter in der 60. Minute das 2:0 und verbuchte damit wettbewerbsübergreifend bereits den neunten Treffer seit seinem Wechsel nach Kanada vor zwei Monaten.