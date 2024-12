MLB: Baseball-Profi bekommt Mega-Vertrag über 765 Millionen

1 Muss sich um seine Finanzen wohl keine Sorgen machen: Baseball-Profi Juan Soto. (Archivbild) Foto: Godofredo A. Vásquez/AP

Juan Soto war der begehrteste Spieler auf dem Baseball-Transfermarkt. Die New York Mets machen das Rennen - und geben dem 26-Jährigen einen Vertrag, wie es ihn im Teamsport noch nie gab.









New York - Baseball-Profi Juan Soto hat sich mit den New York Mets auf die höchste Vertragssumme in der Geschichte der Major League Baseball geeinigt und ist damit mutmaßlich der am besten bezahlte Mannschaftssportler der Welt. Nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien bekommt der Dominikaner in den kommenden 15 Jahren mindestens 765 Millionen US-Dollar (726 Mio Euro). Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP könnten daraus durch Klauseln sogar 805 Millionen US-Dollar werden. Kein anderer Sportler hat ein solches Gehaltsvolumen je garantiert bekommen.