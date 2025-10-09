Mix-Markt-Parkplatz in Albstadt: Die Kamera hat vorerst ausgedient

Für Unmut hatte die automatisierte Parkraumüberwachung vor dem Ebinger Mix-Markt gesorgt – auch unter Kunden. Jetzt ist sie eingestellt worden.
Wer in der Vergangenheit auf dem Parkplatz des Mix-Marktes in der Ebinger Friedrichstraße parkte, ohne in diesem einzukaufen, musste mit einer deftigen „Vertragsstrafe“ rechnen: Die Zufahrt wurde digital überwacht, jeder, der hineinfuhr, registriert – und danach wurde festgehalten, ob sich der Fahrer anschließend zum Markteingang begab oder ob er den Parkplatz verließ, ohne den Markt besucht zu haben.