Nacht der Bibliotheken Das ist in Villingen-Schwenningen geboten

Zum ersten Mal findet die Nacht der Bibliotheken bundesweit statt. Auch die Stadtbibliotheken in Villingen-Schwenningen beteiligen sich an der Aktion. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt Bibliotheksleiter Volker Fritz, was in Villingen-Schwenningen an diesem Abend geboten ist.