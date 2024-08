Eine Veranstaltung mit ganz besonderem Charme verspricht das Konzert am Mittwoch, 7. August, sind sich die Organisatoren vom Verein Kultur im Schloss Wolfach sicher.

Die Besucher bringen ihr Vesper selbst mit und um die Getränke wird sich das Museumsteam kümmern. Musikalisch wird das Picknick von den Wolfacher „Biermösels“ umrahmt.

Die Gruppe hat eine große Fangemeinde

Unter der Leitung von Joachim Riester präsentiert diese Band laut der Mitteilung „seit sage und schreibe 40 Jahren ihr außergewöhnliches musikalisches Können“.

Eine immer größer werdende Fangemeinde aus nah und fern fiebere daher jedes Jahr dem Auftritt der „Biermösels“ auf dem Zunftball der Wolfacher Fasnet entgegen. Zum musikalischen Höhepunkt der Wolfacher Fasnet 2024 luden am Schellemendig nach dem Festspiel die „Biermösels“ zu ihrem 40-jährigen Fasnetsjubiläum in die Schlosshalle und präsentierten sich als „Michaelmösels“ mit furiosen Interpretationen verschiedener Michael-Jackson-Klassiker oder als „Metalmösels“ mit ihrem 2018er Deep-Purple-Medley mit „Burn“, „Highway Star“ und natürlich der Hymne „Smoke on the water“. Die virtuosen und ambitionierten Musiker wissen aber auch im Sommer das Publikum zu begeistern. Sie spielen eine bunte Mischung aus ihrem reichhaltigen Repertoire, individuell arrangiert von ihrem Kapellmeister.

„Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen und kurzweiligen Auftritt von Joachim Riester (Posaune), Patrick Riester (Euphonium), Reinhold Waidele (Trompete), Christof Schillinger (Altsaxofon, Klarinette), Bernd Kasper (Tenorsaxofon), Max Müller (Tuba), Max Schmieder (Schlagzeug) und Johannes Schrempp (Perkussion)“, schreibt der Verein.

Die Veranstaltung

Die Veranstaltung am kommenden Mittwoch beginnt um 19 Uhr. Bei schlechter Witterung findet das Picknick in der Schlosshalle statt, für ausreichend Sitzgelegenheiten ist dank Stühlen, Tischen und Bänken gesorgt. Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch wie immer willkommen.