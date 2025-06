1 Citymanagerin Saskia Gärtner und Christoph Leins, Vorsitzender des Werbering Nagold kündigen mit einem Werbeplakat den Nagolder Mittsommer an. Foto: Gärtner Nagold feiert die Mittsommernacht mit Cocktails, Blumen und ganz in Weiß.







Wenn es in Nagold nach Sommer, guter Laune und frisch gemixten Cocktails duftet, wenn weiße Ballons durch die Gassen tanzen und Menschen in weißen Outfits durch die Innenstadt flanieren – dann ist wieder „Schwäbischer Mittsommer“. Am 27. Juni verwandelt sich Nagold bereits zum achten Mal in ein echtes Sommerparadies.