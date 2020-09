Mittleres Kinzigtal. Wälder stehen unter Stress

Feinwurzeln trocknen völlig aus

In den vergangenen drei Jahren fiel deutlich weniger Regen als üblich. In wichtigen Niederschlagsmonaten wie dem April blieb der Regen fast komplett aus. Die Folge: Bis in gut zwei Meter Tiefe ist der Waldboden komplett ausgetrocknet. "Um den Speicher wieder zu füllen, müsste es zwischen sechs und acht Wochen ununterbrochen regnen", verdeutlicht Lanninger das Problem. Aber das Problem verschwindet nicht, selbst wenn das jetzt passieren würde: "Der Wald ist irreversibel geschädigt", macht sie deutlich. Insbesondere die Wurzeln kämpfen mit der aktuellen Situation – so trocknen die Feinwurzeln beispielsweise ein.